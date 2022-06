Jazz e rock si incontrano a Villa Celimontana: tre mesi di concerti gratuiti

Improvvisazioni, ritmi incalzanti e sofisticati. Villa Celimontana, a due passi dal Colosseo, è pronta a regalare agli appassionati di musica, e non solo, un’estate alternativa. E gratuita.

Sì perché dal 4 giugno al 28 agosto la villa arricchirà le notti capitolina con un cartellone ricco di artisti di elevato livello a ingesso libero. Villa Celimontana è ormai da anni tornata a essere uno dei fulcri della vita notturna e culturale capitolina.

Il programma del Village Celimontana

In questa settima edizione, lo Swing sarà l’attore principale e porterà con sé una forte carica di allegria, alternando le lezioni di ballo offerte dalle migliori scuole e i live delle grandi big band. Non mancheranno inoltre i concerti rock’n roll, con le migliori band locali, le serate a tema, i grandi gruppi internazionali e soprattutto i brunch Storia e Musica del sabato e della domenica, all’ora di pranzo. Spazio anche alle rassegne tematiche come il Gipsy Mini Fest, il Botequim De Maria “That Night In Rio!” e il Roman Classic Jazz Festival, che di volta diventeranno i protagonisti del Village Celimontana. La rassegna aprirà i battenti il 4 giugno con l’orchestra Ials Jazz Big Band diretta da Gianni Oddi, con la voce di Pamela Laceranza.

Quest’anno il Village Celimontana celebra i 100 anni della nascita di Doris Day e Judy Garland, due dive del grande schermo, icone di un cinema del passato, nonché figure poliedriche e versatili legate al mondo del jazz, dello swing e del musical. A rendere omaggio a queste due dive, ci saranno alcuni grandi musicisti noti nel panorama musicale italiano, accompagnati dalle loro band. Tra questi Gigi & Nowadays Orchestra, che porterà in scena un concerto dedicato alla figura di Judy Garland, e Valeria Rinaldi che dedicherà una serata a queste due icone del jazz.

Tra gli altri concerti quello di Cristiana Polegri, che canterà Ornella Vanoni, e Samantha Iorio, da tempo corista di Mario Biondi, che proporrà uno spettacolo dedicato alla figura di Whitney Houston.