L'anziana non c'è, è ricoverata in ospedale: e loro le occupano l'appartamento

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio aggravata in concorso due cittadini romeni di 53 e 59 anni: stavano tentando di infilarsi in casa di un'anziana ricoverata in ospedale.

A seguito di segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Tor De’ Cenci ha sorpreso i due uomini che, dopo aver forzato e danneggiato la serratura della porta d’ingresso di un’abitazione privata, tentavano velocemente di sostituirla, al fine di prendere stabile possesso dell’immobile.

I due, infatti, avendo saputo che la proprietaria di casa, un’anziana signora di 85 anni, era da tempo ricoverata in un ospedale romano, si sentivano sicuri di poter fare i loro comodi senza problemi, ma avevano fatto male i conti. Per i due malviventi sono immediatamente scattate le manette e l’accompagnamento presso le camere di sicurezza in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa della celebrazione del rito direttissimo.