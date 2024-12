L'arte della cucina diventa scienza: all'Alberghiero di Palombara i nuovi tecno laboratori con fondi Ue

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Via Alcide De Gasperi 8” di Palombara Sabina ha celebrato l'inaugurazione dei nuovi laboratori tecnologici destinati agli 800 studenti.

Realizzati con i fondi Strutturali Europei, i laboratori rappresentano un punto di svolta per la formazione degli oltre 800 studenti dell’istituto. Gli spazi, dotati di attrezzature moderne e all’avanguardia, comprendono un laboratorio di cucina e uno di sala, progettati per favorire l’apprendimento attraverso un approccio pratico e immersivo. I nuovi laboratori Master di cucina e sala sono equipaggiati con strumenti di ultima generazione, concepiti sia per il perfezionamento delle competenze enogastronomiche sia per l'accesso a contenuti digitali formativi e mirati.

L'arte della cucina come scienza

Grazie a queste nuove strutture, gli studenti potranno affinare le loro competenze con strumentazioni evolute, trasformando l’arte culinaria in una scienza creativa. L’obiettivo è garantire agli alunni un luogo educativo e professionale, dove sperimentare nuove tecniche e avvicinarsi alle realtà delle vere cucine dei grandi ristoranti.

La preside Vicidomini: "L'Istituto vero polo educativo moderno"

Parlando dell’importanza di questa iniziativa, la professoressa Anna Vicidomini, Dirigente Scolastico dell’Istituto De Gasperi, ha dichiarato: “L’inaugurazione di questi spazi, da me fortemente voluti, arriva al termine di un’attività intensa e meticolosa in collaborazione con il sindaco Alessandro Palombi, i referenti del MIM e la Città Metropolitana. Siamo riusciti a dotare l’Istituto di un ambiente dove trasformare la cucina da un’arte a una scienza creativa aperta a tutti gli alunni che vogliano approfondire le infinite possibilità della gastronomia moderna”.

Nel corso dell’incontro in Aula Magna, un gruppo di studentesse ha illustrato le articolazioni e i laboratori correlati, condividendo con i presenti i propri sogni e le aspirazioni per il futuro. Questo momento di confronto ha evidenziato il ruolo centrale dell’Istituto come polo educativo e formativo, capace di promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di indirizzo, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita personale e professionale, con prospettive di sviluppo continuo e duraturo.

"Una perla per la Sabina"

L’inaugurazione dei laboratori è stata accolta con grande entusiasmo, non solo dagli studenti e dal personale scolastico, ma anche dalla comunità locale. Questi spazi non rappresentano solo un'opportunità formativa per gli studenti, ma costituiscono anche una risorsa per il territorio, contribuendo alla crescita di figure professionali sempre più preparate e pronte per il mercato del lavoro.

L'Istituto Alberghiero di Palombara Sabina si conferma così un polo di eccellenza per la formazione nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità, capace di coniugare tradizione e innovazione, creatività e rigore scientifico.

Nelle immagini la preside Anna Maria Vicidomini, la professoressa Francesca Michetti a il docente di Enogastronomia Francesco Perrotta.