L’ultimo trucco dei camionisti: una calamita per alterare il cronotaghigrafo

Ecco l'ultimo trucco escogitato dai camionisti per viaggiare per tempi superiori alle ore consentite: un dispositivo formato da una calamita che altera le rilevazioni del cronotachigrafo, facendo risultare il veicolo in sosta, quando in realtà è in movimento. Questo è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud durante un controllo su un autoarticolato.

Infatti, durante il controllo del veicolo, i poliziotti si sono accorti che c'erano delle differenze nei tempi di guida rilevati dal cronotachigrafo del mezzo e le documentazioni che tenevano tracce degli spostamenti e delle attività. Il camion è stato quindi portato in un'officina specializzata dove gli agenti hanno scoperto il “trucco”.

Il cronotachigrafo truccato

Durante l'ispezione del veicolo, gli agenti hanno scoperto un dispositivo elettronico collegato al cronotachigrafo e attivato attraverso una calamita che era in grado di alterare le rilevazioni. Se attivato, il dispositivo impediva al cronotachigrafo di funzionare correttamente, per cui l'autoarticolato risultava in sosta, anche se era in movimento.

Dopo essere stato rimosso, il dispositivo è stato sequestrato. Per il camionista è scattato il ritiro della patente e una multa da 1700 euro. Per questa infrazione, l'uomo rischia ora una sospensione della patente da 15 giorni fino a sei mesi.