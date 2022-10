La Casa del Cinema festeggia i 70 anni di Benigni con 160 fotografie in mostra

Dalle gigantografie di Tuttobenigni, ai ritratti per "Il Mostro", fino alle fotografie di scena originali nelle riprese de "La voce della Luna" di Federico Fellini. Oltre alla mostra omaggio con 160 foto, la proiezione de "La tigre e la neve", l'ultimo film diretto da Benigni.

Con “70volteRober70” le immagini inedite scattate da Mimmo Cattarinich, che ripercorrono la carriera dell'attore e regista toscano in occasione dei suoi 70 anni, saranno in mostra alla Casa del Cinema di Villa Borghese dal 12 ottobre al 13 novembre, con la giornata clou nel giorno in cui spenge le candeline con la proiezione del suo ultimo film da regista.

La mostra: i 160 scatti di Cattarinich

Selezionate tra le centinaia che il fotografo scattò a Benigni su set e nelle occasioni in cui si sono incontrati nello studio di Cattarinich in via Lazio, le fotografie spazieranno dalle gigantografie scattate nel '95 per promuovere la tourneè di Tuttobenigni, fino ai ritratti per la foto segnaletica de "Il Mostro" insieme al manifesto originale, oltre a uno dei primi servizi fotografici fatti a Benigni da Mimmo nel 1993 per la rivista Max, replicato poi per il mensile Ciak e per molte altre riviste del settore. Una sala dedicata poi alle fotografie di scena originali realizzate durante le riprese de "La voce della Luna" di Federico Fellini nel 1990 e de "Il Mostro" nel 1994, mentre uno spazio importante sarà riservato alle nuove elaborazioni digitali realizzate da Armando Cattarinich, visibili tutte attraverso uno schermo ad eccezione di una immagine stampata su tela. Saranno quindi circa 15 gli anni ripercorsi dalla rassegna delle foto di Cattarinich, che restituiscono il talento del fotografo che fonde la tecnica del mestiere con una dinamicità nelle immagini con espressioni e gestualità, a testimonianza dello spirito clownesco del maestro toscano del cinema.

La proiezione speciale nel giorno del compleanno

È prevista per il 27 ottobre alle ore 16 la proiezione dell'ultimo film da regista di Roberto Benigni, “La tigre e la neve”, la pellicola che vede l'ultima volta in cui Benigni ha lavorato al fianco del maestro Vincenzo Cerami, scomparso nel 2013. Il film è concesso dalla Melampo Cinematografica, la società di produzione fondata dallo stesso Benigni e da Nicoletta Braschi e l'iniziativa è promossa da Roma Culture, parte del programma di Estate Romana 2022. La mostra “70volteRober70” nasce invece dall'idea di Maurizio Presutti, il nipote del fotografo e dall'Associazione Culturale che nacque dopo la scomparsa dell'artista, nel 2017, grazie al figlio Armando Cattarinich, alla moglie Rosalba Presutti e ai nipoti Daniele Presutti e lo stesso Maurizio.