La Lega brinda a Rieti, Durigon: “Elezioni comunali difficili, usciamo bene”

Dopo la bufera per la serie di abbandoni, la Lega di Salvini a Roma e nel Lazio esce dalle urne col sorriso. Si temeva un disastro e invece il coordinatore regionale Claudio Durigon e il coordinatore romano, Alfredo Becchetti tirano un sospiro di sollievo.

Allora onorevole Durigon, soddisfatto dei risultati nel Lazio?

“Non ci possiamo lamentare, erano elezioni difficili. Invece portiamo a casa Rieti e Ladispoli al primo turno e altri comuni minori. E se guardo dall'altra parte non mi sembra che il centrosinistra abbia sindaci al primo turno. Ladispoli è della Lega, Formello è della Lega, Ponza è della Lega. Sarei stato più contento se avessimo vinto a Frosinone al primo turno e a Guidonia dove però al ballottaggio non ci va il campo largo Pd e il 5 Stelle. Se dobbiamo dirla tutta il centrodestra unito porta a casa risultati”.

E le “ruggini” pre elettorali con Giorgia Meloni?

“Ruggini? Il centrodestra è caratterizzato da anni e non è un esperimento. Se poi ci sono ruggini come le chiama lei, più ci si avvicina alle elezioni importanti e più c'è unione di intenti. Dove siamo uniti non ce n'è per nessuno”.

Un Comune che vi ha dato una delusione?

“Più che deluso direi dispiaciuto di non aver vinto a Frosinone al primo turno. Forse deluso da Viterbo dove il centrodestra disunito ha mostrato le sue pecche. Poi guardo Rieti e vedo la Lega al 13,26 con 5 seggi e mi torna il sorriso”.

Giornata serena anche per Alfredo Becchetti, coordinatore romano della Lega.





Come è andata in provincia di Roma?

“Abbiamo vinto Ladispoli al primo turno, è andata bene. Complessivamente abbiamo mantenuto il livello di voto del partito sia nel trend che nella media nazionale. Considerando anche che il messaggio della Lega è complesso nel Lazio è andata bene”.

E chi ha perso?

“Nel Lazio ha vinto il centrodestra e questa idea che Fratelli d'Italia avrebbe fatto gli sfracelli nei confronti della Lega non è successo. FdI è il primo partito del Lazio perché c'è una grande competizione nella coalizione. Noi abbiamo l'obbligo di migliorare la nostra politica romana e del Lazio”.