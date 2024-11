La Passione Giallorossa torna sul palco: Nozze di Rame... forse al Teatro Garbatella con le voci di Patrick Von Bruck e Carlo Zampa

Dopo il suo grande successo, Nozze di Rame… forse, scritto da Tiziano Lepone e amichevolmente diretto da Enrico Vanzina, torna sul palco per una nuova imperdibile stagione al Teatro Garbatella. Lo spettacolo, che racconta con ironia e profondità le dinamiche della vita di coppia e la passione calcistica, ha saputo conquistare il pubblico fin dal debutto nel 2016.

Con una narrazione coinvolgente e il talento di un cast brillante, Nozze di Rame… forse offre una miscela di umorismo e riflessione che continua a lasciare il segno. Tra il 2016 e il 2019, la commedia ha registrato oltre 70 repliche, attirando oltre 22.000 spettatori e ottenendo un grande successo di critica e pubblico. Dopo la pausa imposta dalla pandemia, è tornata in scena nel 2023, confermando il suo richiamo e il calore del pubblico.

Le voci di Patrick Von Bruck e Carlo Zampa

Tra i momenti più significativi del suo percorso, la scelta dell’Unione Tifosi Romanisti (UTR) di celebrare i 90 anni dell’A.S. Roma con una serata speciale al Teatro Italia, alla presenza di 1.200 spettatori e alcuni rappresentanti della squadra. Elemento distintivo dello spettacolo è inoltre la radiocronaca, interpretata dalle inconfondibili voci di Patrick Von Bruck e Carlo Zampa, che aggiunge un tocco unico e coinvolgente, trasformando ogni replica in un autentico match di emozioni e divertimento.

Solo venerdì, sabato e domenica

Nozze di Rame… forse torna ora al Teatro Garbatella per regalare al pubblico nuove emozioni e tante risate, offrendo una prospettiva ironica e affettuosa sui legami che ci uniscono e sulle passioni che colorano la nostra vita. Un ritorno atteso, da non perdere. In scena dall'8 novembre solo venerdì, sabato e domenica.