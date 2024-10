La Polizia locale salva un agnellino appena nato: “No al mattatoio”, tornerà nel gregge. L'agente si chiama Salvatore Agnello

Un piccolo agnellino, con ancora parte del cordone ombelicale attaccato, é stato rinvenuto mercoledì sera intorno alle 20, mentre tentava si attraversare con andatura malferma via Borghesiana.

Ad vederlo e a salvarlo un agente di Polizia Locale di Roma Capitale al termine del servizio nel vicino gruppo S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale), di Via Vincenzo Bonifati.

Nomen omen: il vigile urbano si chiama Salvatore Agnello

Ironia dei colleghi e della sorte, in questo caso benevola per il piccolo agnellino, il nome del vigile é appunto Salvatore Agnello da anni in servizio presso lo S.P.E. Non è la prima volta che accade un episodio del genere, dove dai vicini prati che costeggiano via Borghesiana, neonati di ovino, troppo piccoli per tenere il passo del gregge, raggiungono la strada mettendo a rischio loro stessi e gli automobilisti a causa delle brusche frenate.

Cercasi pastore per evitare il mattatoio

Nonostante vetuste procedure che vorrebbero la consegna del cucciolo al mattatoio comunale, dopo essersi pre sicura per una notte del piccolo Salvo (così ribattezzato dal suo Salvatore), sono partite le ricerche del pastore di zona da parte dei caschi bianchi del pastore di zona, al fine di poter ricongiungere al più presto il cucciolo alla sua mamma.