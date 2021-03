La pusher di cocaina e "fumo" prendeva il reddito di cittadinanza: arrestata

Percepiva 500 euro al mese come Reddito di cittadinanza la pusher che spacciava cocaina e "fumo". E' stata arrestata

L'accusa è quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e l'arresto è stato effettuato dagli investigatori del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo. Gli agenti, sulla base di precedenti indagini, hanno perquisito l'appartamento della donna, N.T., 57enne romana, trovando in un armadio 684 grammi di cocaina divisa in quattro sacchetti di plastica, 1.8 chili di hashish suddiviso in 19 panetti e 932 grammi di marijuana contenuta in tre buste di cellophane. N.T. è stata rinchiusa nel carcere di Rebibbia.



Continuano insomma le disavventure legate a un sussidio che spesso finisce in tasca a beneficiari discutibili. Soltanto lo scorso due marzo, sempre a Roma, era venuto alla luce il caso del rapinatore del quartiere Appio che, anche lui, prendeva il Rdc.