Ladri di case: banda tunisina occupa una casa di un'ente religioso al Pantheon. Trovata coca e hashish

Avevano occupato l'appartamento di proprietà di un ente religioso a due passi dal Pantheon ma i Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro e quelli della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato 6 cittadini tunisini, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

Acquisita la denuncia per un’occupazione abusiva di un appartamento in via Salita de’ Crescenzi, nei pressi del Pantheon, di proprietà di un ente ecclesiastico, i Carabinieri sono intervenuti per una verifica, trovando all’interno i 6 uomini. A seguito di mirati accertamenti svolti con il personale della società di fornitura elettrica “A-reti”, è emerso che l’abitazione occupata dagli indagati era stata allacciata abusivamente alla rete elettrica. Il danno è in corso di quantificazione.

Condannati per direttissima

Denunciati per occupazione abusiva e segnalati alla Prefettura perché in casa sono state trovate anche alcune dosi di hashish e cocaina, i 6 indagati sono stati condotti presso le aule del Tribunale di Roma dove, ad esito del rito direttissimo, il loro arresto è stato convalidato.