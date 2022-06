Lascia un messaggio d’addio alla moglie e scompare: ritrovato dai Carabinieri

Lascia un messaggio di addio alla moglie e fa perdere le sue tracce. È successo a Roma, dove una donna si è rivolta ai Carabinieri dopo che il marito era scomparso. La mattina del 14 giugno, l’uomo è infatti uscito di casa a bordo della sua auto per andare a lavoro, ma senza recarsi in azienda.

L’uomo ha quindi fatto perdere le sue tracce dopo aver inviato un messaggio alla moglie in cui si scusava per aver fallito. Letto il messaggio, la donna si è subito recata dai Carabinieri del Divino Amore per denunciare l’accaduto, temendo che il marito potesse compiere un gesto inconsulto. Grazie all’azione tempestiva dei militare e all’intercettazione del segnale Gps prodotto dal cellulare del marito, i Carabinieri hanno scoperto come l’uomo si fosse recato nel comune di Sermoneta, in provincia di Latina.

Dopo un rapido contatto tra i Carabinieri del comando del Divino Amore e i colleghi di Sermoneta, l’uomo è stato avvistato e fermato. Ai militari ha poi confessato di aver ingerito diversi sonniferi e come avesse intenzione di gettarsi con la macchina da un dirupo. L’uomo è stato poi soccorso dal personale del 118, dopo aver confermato che il gesto dipendeva dai suoi problemi economici.