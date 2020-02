Roma

Lunedì, 17 febbraio 2020 - 11:28:00 Lazio-Inter, doppia vittoria per i biancocelesti. Il titolo vola in borsa: +9% A Piazza Affari il titolo della squadra di Lotito in forte rialzo dopo la vittoria sull'Inter ed il secondo posto in classifica in solitaria

Guarda la gallery Lazio-Inter, per la squadra del presidente Claudio Lotito quella di domenica sera allo stadio Olimpico è stata una doppia vittoria: grazie alla 2-1 rifilato ai nerazzurri, il titolo biancoceleste vola in borsa. Il titolo del club guadagna infatti il 9% a 1,94 euro a Piazza Affari e le sue azioni sono tra le più contrattate con valori fino a 2 euro per 'pezzo' (+12%). La performance non è una novità per il titolo dei biancocelesti, che nell'ultimo mese ha messo a segno un guadagno del 24,8% e negli ultimi sei mesi del 61%. Dopo la partita di domenica, la Lazio è seconda nella classifica di Serie A a un punto dalla carrozzata Juventus.