Le critiche al Termovalorizzatore. Gualtieri pronto al confronto con Lombardi

Fioccano critiche da tutte le parti, anche da sinistra lato Cgil. Ma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, va avanti sulla sua decisione di far costruire il termovalorizzatore che ha fatto sobbalzare anche i suoi.

Oggi il primo cittadino romano torna sulla questione, ospite a Radio24, e risponde alle critiche dell’assessore alla Regione Lazio del M5s, Roberta Lombardi, che giorni fa aveva sottolineato come “un termovalorizzatore non è fattibile, non troverà mai il nostro consenso e non ha nulla a che vedere con la transizione ecologica, perché un inceneritore di tale portata, di ecologico non ha proprio nulla”. Pensiero ribadito anche durante in una intervista al quotidiano La Repubblica.

''Il mio piano è tutto tranne che il risultato di una posizione ideologica ma di un serio esame di dati e di tutte le soluzioni alternative. La forza dei dati rafforzerà ulteriormente il consenso'', ha detto Gualtieri a Radio24.

“È normale che siano opinioni diverse. Per arrivare a questo piano ho lavorato seriamente per mesi, con i migliori tecnici e confrontandomi con le migliori esperienze europee. Sono convinto della forza della proposta che abbiamo, non demonizzo posizioni diverse ma io andrò avanti''.

Quanto alle critiche della Cgil, Gualtieri annuncia che ci sarà anche un ''incontro a breve e sono convinto di convincerlo con la forza dei nostri argomenti''.