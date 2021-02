Lega, il Generale Corrado Durante entra nel partito

Il Generale Durante ha aderito alla Lega. Lo fanno sapere il Coordinatore regionale del Carroccio Durigon e quello romano Becchetti.

''Il Generale Medico Corrado Maria Durante aderisce alla Lega per Salvini Premier mettendo al servizio della politica e della collettività le sue straordinarie competenze maturate ricoprendo incarichi di prestigio in ambito medico, accademico e nella sanità militare''. Lo rendono noto Claudio Durigon, coordinatore regionale, e Alfredo Becchetti, coordinatore romano del partito, che poi dichiarano: ''Medico chirurgo, docente universitario, brillante militare di carriera, il Generale Durante, con la sua grande esperienza, rafforza ulteriormente la nostra squadra in vista delle prossime impegnative sfide politiche e amministrative che ci attendono. A lui va il benvenuto di tutta la Lega''.