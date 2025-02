Legionella al Ministero dell'Ambiente: uffici chiusi e smart working per tutti

La sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Via Cristoforo Colombo, a Roma, è stata chiusa per disinfezione dopo che nei controlli su alcune reti idriche sono stati trovati valori di legionella che richiedevano un intervento.

Autorizzato lo smart working in deroga

Da oggi "in via cautelativa" i dipendenti lavorano quindi in modalità agile, con uno 'smart working' in deroga, in attesa del completamento della disinfezione. I controlli su impianti di riscaldamento e climatizzazione, informa lo stesso Ministero in una circolare, hanno dato esito negativo.