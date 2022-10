Lite nel traffico sfocia nella follia: pugni, minacce e spunta un coltello

Prima un pugno in faccia, poi le minacce con un coltello: l'aggressione choc all'automobilista che aveva in macchina la moglie e i figli.

È accaduto in piazza Ragusa, dove per una lite futile in mezzo al traffico, un'automobilista di 28 anni, è sceso dall'auto e ha aggredito l'altro conducente con minacce, un pugno in faccia, per poi brandire un coltello di fronte alla famiglia della vittima, che era in macchina con moglie e figli minori.

Il delirio del 28enne: arrestato

L'uomo è stato allontanato dalla moglie dell'uomo ferito che è scesa dall'auto urlando contro il 28enne, che nel frattempo ha iniziato a prendere a calci la vettura, rompendone uno specchietto. L'uomo è stato rintracciato dalla polizia e ora dovrà rispondere di resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, nonché di oltraggio e porto abusivo di arma bianca. Tra le altre accuse, il 28 enne è denunciato per minacce aggravate, percosse e danneggiamento.