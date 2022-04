Luciano Nobili contro la Raggi. "Gualtieri tagli i ponti con i Cinquestelle"

Roberto Gualtieri e il Pd chiuda i rapporti con il Movimento 5 Stelle. E si riavvicinino a Italia Viva. La richiesta arriva dal deputato Iv Luciano Nobili che, con un post su Facebook, chiede a Sindaco e dem di “tagliare i ponti con la Raggi e coi distruttori a Cinque stelle" contrari al termovalorizzatore.

"Sono sempre loro – continua Nobili - il M5S, i signori del No, in Campidoglio come in Regione, dove Roberta Lombardi è stata nominata addirittura vicepresidente, tutti in prima linea contro una svolta che Roma non può più attendere".

L'attacco contro la Raggi e i Cinquestelle

Dito puntato contro Virginia Raggi, "la signora in azzurro che tiene lo striscione" nonché “la sindaca dei disastri, la sindaca della Capitale sommersa dai rifiuti che non contenta dei danni fatti in cinque anni, vuole continuare a bloccare la città”. Ed è proprio la ex sindaca che finisce nel mirino del deputato di Iv, rea di avere su di sé un aggravante: la nomina a presidente della commissione speciale per Expo 2030. Nomina decisa da Gualtieri. "Cioè, non solo è riuscita a rientrare dalla finestra dopo che i romani l'avevano cacciata dal Campidoglio solo pochi mesi fa, ma invece di occuparsi del suo incarico e impegnarsi per la candidatura di Roma è impegnata a boicottare il lavoro del sindaco", dice ancora Nobili.

"Come può promuovere Roma chi lavora quotidianamente per bloccarla? Come possiamo continuare così? Se vogliamo realizzare davvero l'impianto per i rifiuti e sperare nella candidatura ad Expo 2030, caro Gualtieri e caro Pd - conclude Nobili - è ora di tagliare i ponti con la Raggi e coi distruttori a Cinque stelle", ribadisce.