Lucio Battisti e Mogol: una serata di "Canto Libero" dedicata ai due artisti

Lucio Battisti e Mogol arrivano sul palco del Teatro Olimpico sulle note di “Canto Libero”. È infatti questo il nome dello spettacolo che andrà in scena il 21 febbraio, un omaggio ai due artisti che hanno segnato indelebilmente la storia della musica italiana. Lo spettacolo, un grande successo dal 2016 , è stato anche “benedetto” da Mogol in persona, che vi ha assistito personalmente in varie occasioni.

Non si tratta di semplici cover delle canzoni scritte dai due musicisti. I musicisti che saliranno sul palco riprodurranno i capolavori del duo, cercando di farli propri, ma senza attualizzarli o rielaborarli. Lo scopo è omaggiare Lucio Battisti, Mogol e le loro canzoni, da Canto Libero stessa ai Giardini di Marzo, da E penso a te a Pensieri e parole, da La Canzone del Sole a Una Donna per Amico. “Avevo il desiderio di omaggiare il più grande artista della musica italiana – spiega il cantante Fabio “Red” Rosso, il cantante - Canto Libero non è una mera copia dell’originale, non ci sono travestimenti per emulare e il pubblico apprezza”.

Lo spettacolo andrà in scena alle 20,30 del 21 febbraio, al Teatro Olimpico.

La formazione

A cantare sulle note e sulle parole di Lucio Battisti e Mogol ci sarà Fabio “Red” Rosso. Al pianoforte e alla direzione musicale Giovanni Vianelli. Alle chitarre Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo. Al basso Alessandro Sala. Jimmy Bolco e Marco Vattovani alla batteria. Luca Jenkins alle tastierei. I cori con le voci di Joy Jenkins e Michela Grilli. Il comparto tecninco sarà invece gestito da Francesco Termini, Giulio Ladini, Ricky Carioti e Jan Baruca.