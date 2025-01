Lussuria e feste del peccato:il romanzo che racconta la Roma libertina che si consuma col sesso

L’attico con vista mozzafiato nei pressi dei palazzi della Politica del quale parecchi mormorano, i locali a nord di Roma nei quali si entra solo se introdotti da un personaggio in vista nelle liste riservate e anonime su Telegram o su qualche altro social.

Un mondo sotterraneo di lussuria e feste peccaminose a base di sesso con scenografie e costumi alla Eyes Wide Shut che impegnano i consumatori nel week end, oppure in giorni e appuntamenti concordati (feste a tema) dove praticare la conoscenza in senso biblico, cioè sesso in tutte le forme. Senza se e senza ma.

Chi fa cosa a Roma e dintorni

Daniele Lanci ha bulinato in una trama romanzesca una serie di racconti incatenati, i personaggi entrano ed escono, fanno capolino per poi inabissarsi e risorgere inseguendo un unico filo a tre X, l’ambiente geografico è quello che probabilmente meglio conosce: Roma e i suoi dintorni.

"Nulla di inventato"

Alla domanda se le vicende narrate siano frutto di invenzione o narrazione per conoscenza diretta ha risposto in maniera criptica: “Non c’è nulla di inventato”. Potrebbe trattarsi, quindi, anche di testimonianze raccolte sul campo da protagonisti che hanno scelto di rimanere nell’ombra affidandogli il racconto delle proprie esperienze.

I numero del sesso "organizzato"

L’occhio smaliziato del lettore che conosce i personaggi (avvocati, notai, e altri liberi professionisti con coniuge al seguito) che vivono in maniera libertina a Roma potranno fare delle ipotesi sulla reale identità di alcuni tipi umani sbozzati dall’autore. Un occhio ai numeri aggiornati a un paio di anni fa rileva una realtà completamente sommersa strutturata in club e associazioni, con numeri scritti in grassetto e a due cifre: quattrocento locali in Italia, cento solo in Lombardia, due milioni di coppie tesserate, quattro milioni di persone hanno provato almeno una volta l’ebbrezza del proibitissimo.

L'antagonista del sesso virtuale

Un locale nei pressi di Viterbo (fonte il web) rivendicherebbe addirittura quindicimila tesserati. Lanci scrive con uno stile selvaggio, senza lasciare nulla all’immaginazione e senza filtri, usando una lingua cruda e schietta. La narrazione di un approccio alla sfera del sesso che si oppone alla deriva virtuale del sesso on line, dei servizi a pagamento dove ognuno sta a casa sua seduto davanti al computer. I cattivi pensieri stanno solo nella mente di chi vorrebbe ma non può e spesso non osa pensando di macchiarsi. Ma come ha detto Woody Allen “Il sesso è sporco solo se è fatto bene”.

DANIELE LANCI

La proprietà commutativa del sesso

Amazon Books 2025