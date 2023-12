Magic Christmas: un capodanno indimenticabile tra attrazioni, parate e show

Il Capodanno è per antonomasia il momento perfetto per divertirsi e festeggiare, e MagicLand è il luogo ideale per farlo. Il parco divertimenti più grande del Centro – Sud Italia, completamente allestito per le festività con l’esperienza immersiva del “Magic Christmas” realizzata in collaborazione con “Il Regno di Babbo Natale”, sarà aperto sia il 31 dicembre (dalle 10:30 alle 15) che l’1 gennaio (dalle 15 alle 19:30).

Gli eventi

Coinvolgenti parate, emozionanti spettacoli, strabilianti allestimenti e attrazioni adrenaliniche regaleranno a tutti, grandi e piccini, esperienze straordinarie per chiudere con gioia il 2023 e iniziare un 2024 indimenticabile. Perché salire su un’attrazione come “Shock”, ammirare dall’alto il Castello di Babbo Natale, assistere ad una parata ricca di elfi e gioiosi personaggi, è qualcosa che ci si porta nel cuore... Per molto, molto tempo.

Le attrazioni

Ecco di seguito, altre attrazioni e attività di Magic Christmas che renderanno indimenticabili le ultime ore del 2023 (o le prime del nuovo anno): una pista di pattinaggio su ghiaccio 100% ecologica; il più grande mercatino di Natale del Centro Sud Italia; il Castello di Babbo Natale, dove è possibile incontrare Babbo Natale in persona e dove tutti i bambini ricevono in dono il libro "Lucy e il Mistero della Magia Perduta"; lo spettacolo teatrale "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", tratto dall'omonimo libro, un'avventura natalizia ricca di divertimento e poesia; le parate e gli spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale; l’Elf Face painting, il truccabimbi natalizio; i tanti golosi street food ed il fast food in cui gustare i famosi BurgerBells, i gustosissimi smash burgers del Regno di Babbo Natale.