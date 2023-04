Maltempo, Campo Imperatore da giorni sotto la neve. Paura per il Giro d'Italia

Continua a nevicare sulla piana di Campo Imperatore, nella catena del Gran Sasso. L'altopiano, situato a 1500 metri di quota, è coperto da grandi accumuli di neve. Si teme per il Giro d'Italia che passerà per l'altopiano il 12 maggio.

Infatti le previsioni del tempo continuano ad annunciare nuove nevicate per i prossimi giorni, soprattutto nelle ore pomeridiane. Quelli che per i paesi vicini al Gran Sasso e per la città di L'Aquila sono dei semplici temporali primaverili, per Campo Imperatore sono delle abbondanti nevicate.

Insolite per questa zona nella seconda metà di aprile: tipicamente in questo periodo a Campo Imperatore la neve invernale comincia a sciogliersi e comincia la primavera. Non si escludono nevicate a bassa quota. La temperatura è sotto la media e, stando alle previsioni, resterà così per tutto il mese di aprile. Per queste ragioni gli impianti di risalita di Campo Imperatore sono attualmente chiusi.

I rischi per il Giro d'Italia

C'è ancora tempo, visto che il Giro raggiungerà l'altopiano il 12 maggio. Ma quel che è certo è che gli strati di neve che si stanno accumulando, potrebbero esserci nel momento in cui i ciclisti arriveranno a gareggiare. Sgomberare la strada dalla neve sarà assai difficile e i ciclisti potrebbero dover passare tra vere e proprie muraglie di neve.