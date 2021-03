Maltempo: Latina va sott'acqua e la Pontina diventa un trappola infernale

Forti disagi per il maltempo in provincia di Latina. La pioggia battente ha messo in crisi la viabilità a causa di numerosi allagamenti sulle principali arterie del territorio, tra queste anche la via Pontina dove sono segnalati molti disagi per gli automobilisti causati dalle buche e dal manto stradale per i fenomeni di aquaplaning.

Un incidente è stato segnalato, inoltre, all’altezza del chilometro 61 in direzione Roma (uscita Borgo Montello) dove un tir di traverso, esattamente come accaduto nella giornata di ieri, sta bloccando la carreggiata causando una inevitabile deviazione del traffico. Sulla Pontina a causa dell’incidente - ci sarebbe un ferito - si registrano code per diversi chilometri in entrambe i sensi di marcia. Sono decine le chiamate ai vigili del fuoco arrivate da tutto il territorio provinciale e per allagamenti soprattutto lungo le strade del capoluogo pontino.

E traffico in tilt stamattina in alcune zone di Roma, tra conseguenze del maltempo e tamponamenti. In particolare sulla Tangenziale Est, a causa di un incidente nella nuova galleria in circonvallazione interna: sono scattate chiusure stradali da Viale Etiopia/Via Nomentana fino al bivio con i Monti Tiburtini e San Giovanni, che hanno portato alla formazione di code di veicoli tra Corso Francia e i Monti Tiburtini. Un incidente sul Gra ha portato a code e rallentamenti tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. File anche sulla via del Mare per un incidente e sulla Pontina dove già ieri un incidente aveva coinvolto un tir tra Aprilia e Ardea paralizzando la circolazione per molte ore sulla consolare. Allagamenti e chiusure stradali vengono segnalati in zona via Aureli e in via di Marco Simone.