Maria Stella Gelmini, Luca Richeldi, Piazza e Pacitto e i sondaggi Tecnè in anteprima: la due giorni di Spin Doctor con Crespi e Carosi

Il 29 e il 30 novembre, Spin Doctor e Spin Doctor Overtime, condotti da Luigi Crespi e Fabio Carosi su Giornale Radio, offriranno due appuntamenti imperdibili, unendo approfondimenti sull’attualità, la comunicazione e tematiche sociali attraverso il contributo di ospiti d’eccezione.

L’appuntamento del 29 novembre: ospiti e temi in primo piano

Durante la puntata di venerdì 29 novembre, dalle 13 alle 15, il programma esplorerà le sfide della comunicazione con un ricco parterre di ospiti:

1. Mariastella Gelmini, senatrice ed ex Ministro della Pubblica Istruzione e Università, aprirà la puntata con una riflessione sulla politica e sulla comunicazione istituzionale.

2. Seguirà un focus sulla salute con Luca Richeldi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia al Gemelli. La sua intervista, dal titolo “Lo scudo dell’inverno,” metterà in evidenza le sfide poste dai virus stagionali e dall’influenza, un tema di estrema attualità con l’arrivo della stagione fredda.

3. Ugo Piazza, esperto di comunicazione, porterà l’attenzione sulla generazione di giovani che affrontano una società in continuo cambiamento, nel segmento intitolato “Generazione a faccia in giù”.

4. L’attenzione digitale sarà protagonista con Helene Pacitto, esperta di comunicazione integrata, che illustrerà i cambiamenti nel mondo dei media e il loro impatto sociale nella rubrica “La settimana digitale”.

5. Antonio Ferro, astrologo, offrirà uno sguardo intrigante al futuro con il tema “2025, il cielo dell’ariete,” legando astrologia e riflessioni personali.

6. Alessandro Arrighi, docente di economia aziendale, chiuderà la puntata con una riflessione sulla famiglia e i valori moderni, in un intervento dal titolo “Nel nome del padre.”

7. Infine, si parlerà di cinema con Gaetano Amatruda, responsabile della comunicazione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, per discutere delle sfide e delle prospettive dei festival cinematografici.

Spin Doctor Overtime del 30 novembre: top e flop della comunicazione

Sabato 30 novembre, dalle 12 alle 13, Spin Doctor Overtime proporrà una puntata che si preannuncia altrettanto stimolante, dove Luigi Crespi e Fabio Carosi analizzeranno i successi e i fallimenti delle campagne di comunicazione con la rubrica “Top & Flop”.

Carlo Buttaroni, presidente di Tecné, offrirà un’analisi dei sondaggi, fornendo uno spaccato sull’opinione pubblica e sui trend attuali. Inoltre, ci sarà uno spazio dedicato al cinema e all’impegno sociale con il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, un’opera che affronta il delicato tema del bullismo tra bambini e ragazzi. La rubrica sarà curata da Annamaria Funkygallo, che metterà in evidenza come il cinema possa sensibilizzare su argomenti così importanti.

Il valore aggiunto di “Spin Doctor”

Con una programmazione ricca di temi, Spin Doctor e Spin Doctor Overtime confermano la loro capacità di unire informazione, analisi e cultura. Dalla politica alla salute, dalla comunicazione al cinema, questi appuntamenti offrono agli ascoltatori un’occasione per riflettere sui fenomeni che plasmano la nostra società.

Sintonizzatevi su Giornale Radio per seguire queste due puntate e scoprire nuove prospettive su tematiche che ci riguardano da vicino.