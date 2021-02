Massimiliano Parsi, il ricordo a dieci anni dalla sua scomparsa. Aveva 35 anni

di Sergio Moschetti

Era la mattina del 17 febbraio 2011 e Massimiliano Parsi, all’età di 35 anni, lasciava questo mondo dopo un lunga malattia che non ha mai piegato il suo entusiasmo, la sua autenticità, la sua voglia di fare ricoprendo sino agli ultimi giorni il suo incarico di Consigliere nella Assemblea capitolina e di Presidente della Commissione Commercio e Artigianato.

Una persona, da sempre attento al sociale e ai bisogni dei più deboli, da tutti apprezzato come uomo e come amministratore per le sue capacità di unire una grande bontà d’animo e disponibilità con altrettanta forza e determinazione.

Unanime fu allora il cordoglio di coloro che ebbero l’occasione di conoscerlo e di lavorare con Lui. In tanti vollero partecipare il proprio dolore: il Sindaco Alemanno, nella Sua commemorazione volle sottolineare come l’Assemblea Capitolina venisse a perdere uno tra i rappresentanti più importanti “che mancherà alla città e alle categorie che rappresentava”; l’allora presidente Marco Pomarici che lo definì come “una persona della quale abbiamo apprezzato la serietà e la dedizione con cui ha svolto il suo mandato»; il capogruppo del Pdl, Luca Gramazio, che si disse certo che Massimiliano sarebbe stato «ricordato in maniera indelebile nella storia della nostra città in quanto esempio per tutti”.

Anche il Presidente della Provincia, Nicola Zingaretti, volle esprimere il suo cordoglio in quello che definì il giorno della Sua scomparsa un" giorno triste" e il Consigliere comunale del Pd, Dario Nanni, volle ricordare Parsi come" una persona seria, un amministratore rigoroso e soprattutto un amico".

Massimiliano Parsi, era nato a Roma il 4 ottobre 1975 e fin da giovanissimo aveva iniziato la propria attività politica in Alleanza Nazionale; a soli 22 anni, nel 1997, era già Consigliere, eletto nel XVII Municipio, nel 2006 si era candidato al Campidoglio riportando 2888 preferenze e alle elezioni comunali del 2008 venne eletto Consigliere con 4247 preferenze.

Fu uomo esemplare lasciando nei propri cari un vuoto ed un profondo cordoglio; e loro seppero onorare la Sua memoria con la Fondazione a Lui intitolata che, costituita trascorsi appena sei mesi dalla sua scomparsa, si è sempre impegnata in progetti di solidarietà come la ricerca contro le malattie oncologiche ed in attività di promozione sociale, educativa e sportiva.

A dieci anni dalla Sua scomparsa, Massimiliano Parsi verrà ricordato lunedì 15 febbraio alle 18,30 con una cerimonia religiosa voluta ed organizzata da Gemma Gesualdi, Presidente della Associazione “Massimiliano Parsi”, e da Enrichetta Arci, Presidente della Associazione “Giampiero Arci”; una Santa Messa verrà officiata da Padre Tommaso Gigliola e da Don Aniello Manganiello nella Chiesa di San Giuseppe al Trionfale in Roma, ViaTelesio 4 b.