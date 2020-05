Mattarella allo Spallanzani il 2 giugno: l'omaggio a medici ed infermieri

Una Festa della Repubblica 2.0 per Sergio Mattarella: il 2 giugno, dopo aver fatto visita a Codogno, il numero uno del Quirinale farà tappa allo Spallanzani di Roma per omaggiare lo straordinario lavoro fatto fino ad oggi da medici ed infermieri impegnati in prima linea contro il Coronavirus.

Alle ore 19 infatti il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accoglierà Mattarella su un piccolo palco che sarà allestito per l’occasione nel cortile dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive illuminato con il tricolore e la voce che si diffonderà sarà quella inconfondibile del tenore internazionale,Francesco Grollo.

Il tenore Francesco Grollo con il suo canto ha voluto portare l’omaggio agli operatori sanitari e ai pazienti dello Spallanzanzi e con loro a tutti coloro che con sacrificio, ma con amore, operano negli ospedali nella Sanità, quelle donne e quegli uomini che in questo calvario ci hanno insegnato il vero significato della parola “curare”: prendersi cura del prossimo (anche quello lontano: lo Spallanzani ha curato, tra i primi malati di coronavirus in Italia, i due coniugi cinesi) e del mondo che ci circonda.

Con l’evento “Francesco Grollo per l’Italia Unita e Solidale” non si celeberà solo l’unità territoriale ma - come ebbe a dire il Presidente Mattarella - l’unità costituita dall’insieme delle attese e delle aspirazioni di tutti gli italiani, si intende dare voce all’impegno di tutti noi a superare le difficoltà ed a realizzare le speranze comuni.

Il tenore Grollo spiega: “Contemplare la grande arte, ci aiuta in particolare a ritrovare ciò che conta nella vita. Abbiamo bisogno di arte, perché abbiamo bisogno di speranza. La speranza è creativa, è capace di creare futuro”. Il tenore durante la sua performance sarà accompagnato dal pianista Antonio Camponogara e, al cospetto del Presidente della Repubblica, intonerà “Il Canto degli italiani” per un nuovo Risorgimento.