Maurizio Costanzo scarica l'As Roma: "C'è poco da comunicare, mi dimetto"

Maurizio Costanzo si dimette e lascia l'As Roma: "C'è poco da comunicare e non voglio rubare i soldi". Il giornalista era stato assunto dalla società sportiva giallorossa come responsabile della comunicazione. Poi se lancia una frecciatina al presidente Friedkin: "Non venivo informato".

Batosta in casa giallorossa dove l'advisor esterno per la comunicazione, Maurizio Costanzo, si dimette dal suo ruolo. Il conduttore televisivo dice di esserci rimasto male e di non esser stato informato e, per questo, ha deciso di abbandonare il ruolo: "Speravo di poter dare il mio contributo. Ma così non è stato. Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi".

Costanzo e il rimpianto: "Avrei voluto fare molte cose ma non è stato possibile"

Costanzo ha poi spiegato: "Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla questione stadi non è stato possibile e ho deciso di lasciare".

Costanzo: "Resto pro Mourinho"

Alla domanda se il motivo delle dimissioni è l'allenatore Josè Mourinho, Costanzo replica: "Assolutamente no, questo voglio che sia chiaro, scrivetelo. Io sono assolutamente pro Mou".

E poi la promessa: "Resto sempre giallorosso"