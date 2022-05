Meloni fa shopping ai danni della Lega: da Pomezia Pagliuso e Vettraino

In un colpo solo la Lega di Salvini perde due pedine importanti al Comune di Pomezia: lasciano Saverio Pagliuso, capogruppo e Roberto Vettraino, coordinatore locale del partito di Salvini.

Alla base del doppio abbandono, “Le decisioni prese su più livelli dalla Lega hanno influito in maniera decisiva sulla mia scelta di lasciare la Lega. La nuova rotta intrapresa sia a livello regionale che nazionale mi ha fatto allontanare da quel partito”, ha spiegato Pagliuso, mentre per Vettraino, “Ho deciso di lasciare la Lega perché chi, come me, respira quotidianamente la realtà del territorio in cui vive non ho potuto fare a meno di notare alcune scelte del partito e la ripercussione delle stesse scelte sui cittadini. È una scelta che è stata maturata nel tempo e che è frutto di confronto con il resto del coordinamento che ha dimostrato le mie stesse perplessità. Una scelta senz’altro dolorosa perché sono stato tra i pochi a credere in questo progetto sin dal suo inizio nel 2014, quando ancora la Lega non esisteva nel centro-sud per poi entrare in Noi con Salvini e successivamente nella Lega Lazio, dove mi sono candidato e militato fino ad oggi; sempre in prima linea per il territorio e senza mai chiedere nulla in cambio”.

Benvenuti o bentortanti in Fratelli d'Italia

E dal partito di Giorgia Meloni, arriva il classico: “Benvenuti in Fratelli d’Italia a Saverio Pagliuso e Roberto Vettraino. Abbiamo lavorato tanto e avremo ancora tanto da lavorare, per Pomezia e per il futuro della Regione Lazio. La famiglia continua a crescere anche con l’ingresso di Flavia Anelli, una ragazza giovane e forte da sempre attenta alle politiche sociali e sono certa darà il giusto impulso alla città di Roma e in particolar modo al suo litorale”.