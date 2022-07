Meloni regina a Palombara, super ospite per la "Festa dei Patrioti"

Nel giorno X per il governo Draghi, Giorgia Meloni scenderà in piazza da regina a Palombara. Giovedì 14 luglio la leader di Fdi sarà la super ospite della "Festa dei Patrioti".

Nella testa di Giorgia c'è una sola parola: "Voto". L'ha ribadito anche oggi, 12 luglio, commentando le difficoltà del governo, che rischia di piegarsi per i capricci di Conte e del suo Movimento 5 Stelle. In caso di ritorno alle urne anticipato, Meloni è pronta e fiduciosa. Per i sondaggi adesso è il suo il partito più quotato, con il Pd subito dietro. Giovedì, di fronte ai suoi elettori, la speranza sarà quella di poter parlare di Draghi già al passato.