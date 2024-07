Meteo Roma 1 agosto: una discesa verso i 33 gradi, arriva l'illusione del fresco

Meteo Roma 1 agosto: nei prossimi tre giorni lenta discesa delle temperature verso i 33 gradi previsti domenica. Ma è solo un meteo bluff perché poi risalirà a quota 35-36

Il meteo dell'1 agosto nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 35°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.



Meteo Roma 2 agosto

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 33°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4300 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci