Meteo Roma 1 novembre: l'anticiclone diventa super e sino a domenica al massimo qualche nuvoletta

Meteo Roma 1 novembre: l'anticiclone s trasforma e diventa un super anticiclone con almeno 4 giorni di tempo stabile, soleggiato e con pochissime nuvole. E sino a domenica compresa le massime resteranno bel oltre i 20 gradi, mentre le minime a causa delle minori ore di insolazione scenderanno lentamente anche sotto i 10.

E' il ponte di Ognissanti perfetto.

Il meteo dell'1 novembre nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3900 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 2 novembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 8°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 22°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3800 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci