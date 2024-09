Meteo Roma 1 ottobre: ancora un giorno di sole, poi la perturbazione ma sarà un passaggio lieve

Meteo Roma 1 ottobre: ancora un giorno di sole poi l'Ottobrata Romana si prenderà una piccola pausa per il passaggio veloce di una perturbazione che porterà piogge serali ma di lieve entità. Dunque, mercoledì e giovedì tempo instabile ma giovedì si ricomincia col cielo limpido.

Il meteo dell'1 ottobre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore cielo sereno, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 12°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 23°. Lo zero termico sarà circa 3500 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 2 ottobre

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di temporali alternati a qualche schiarita. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata coperto, la temperatura di inizio giornata sarà di 18°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 22°. Lo zero termico sarà circa 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci