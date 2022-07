Meteo Roma 10 luglio: massima a +32, in arrivo l'anticiclone delle Azzorre

Roma, meteo 10 luglio: prosegue la tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, attenuato dai venti provenienti al mattino da Nordest e al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Le massime non supereranno i 32 gradi.

Nello specifico: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La massima registrata sarà di 32 gradi, mentre la minima di 20 gradi. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.6.

Meteo mare Roma

Mare da calmo a mosso per tutta la giornata. Nel dettaglio, al pomeriggio mare poco mosso, alla sera mare calmo, nella notte mare mosso. Venti moderati provenienti dai quadranti sud occidentali per tutta la giornata con un’intensità che potrebbe arrivare fino a 17.3 km/h.

Previsioni per lunedì 11 luglio

La temperatura a Roma lunedì resterà nei limiti registrati nel weekend e il cielo sarà coperto. L’afa si farà sentire.