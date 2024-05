Meteo Roma 10 maggio: via la pioggia arriva il sole pieno. E sabato 28 gradi

Meteo Roma 10 maggio: si chiude la fase di instabilità e arriva un piccolo anticipo d'estate che durerà sino a domenica compresa con le massime a 27-28 gradi.

Il meteo del 10 maggio nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 12°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 27°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3000 metri stabile nell'arco della giornata.

Alba, tramonto e ultravioletti

Il sole sorge alle ore: 05:52, il crepuscolo inizia alle ore: 05:23. Il sole tramonta alle ore: 20:20, il crepuscolo termina alle ore: 20:49.Il Culmine è alle ore: 13:06. Ultravioletti a livello compreso da tra 6 e 8 nella scala da zero a dieci.

Meteo Roma 11 maggio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 13°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 26°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

