Meteo Roma 10 marzo: al mattino inverno, a pranzo l'attesa primavera

Meteo Roma 10 marzo: nelle prime della giornata sarà ancora inverno con meno 1 grado ma l'effetto sole e un indebolimento dei venti da nord che cesseranno solo la prossima settimana, ci porterà in primavera con 17 gradi di massima.

Peccato però che il trend non durerà a lungo e avremo una nuova coda velenosa di inverno per poi aprire le porte alla primavera, quella vera. In ogni caso, domani sole pieno che sorgerà alle 6,30 e tramonterà alle 18,10.

Meteo venerdì 11 marzo

Il giro dei venti porterà un aumento della minima a 5 gradi ma le nuvole in progressivo aumento per tutta la giornata porteranno la massima non oltre i 15 gradi.