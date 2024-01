Meteo Roma 11 gennaio: ecco la sciabolata artica: 2 giorni di sole e freddo

Meteo Roma 11 gennaio: confermato l'arrivo del grande freddo e sarà una sciabolata intensa ma breve con le minime che per due giorni arriveranno anche sottozero. Freddo sì ma assolato sino a sabato compreso.

Il meteo dell'11 gennaio nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Piú precisamente nella prima parte della giornata coperto, la minima della giornata sarà 5°C; nel pomeriggio coperto, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 11°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1400 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:35, il crepuscolo inizia alle ore: 07:05. Il sole tramonta alle ore: 17:00, il crepuscolo termina alle ore: 17:2.

Meteo Roma 12 gennaio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 1°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 12°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci