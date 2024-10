Meteo Roma 11 ottobre: week end di sole con qualche nuvola, massime oltre i 22 gradi

Meteo Roma 11 ottobre: confermate le previsioni a medio termine che disegnano un week end asciutto e con tanto sole, a partire da venerdì pomeriggio. Sabato e domenica nel segno della stabilità che potrebbe “allungarsi” sino a lunedì compreso, quando arriveranno però nuvole alte. Temperature gradevoli.

Il meteo dell'11 ottobre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 12°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 22°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 12 ottobre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 12°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 22°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3700 metri in ascesa dal pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci