Meteo Roma 11 settembre: il cielo torna azzurro, via l'umidità. Ma giovedì temporali in arrivo

Meteo Roma 11 settembre: la vera sorpresa non è il ritorno dei temporali dopo una giornata di sole e caldo ma il crollo termico che si avvicina e che porterà ad una giornata di pieno autunno: minima 13 gradi, massima 21.

Il meteo dell'11 settembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 16°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 27°. Lo zero termico sarà circa 3600 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 12 settembre

Mattinata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche temporale, la minima della giornata sarà 20°C; nel pomeriggio qualche temporale, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 26°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3200 metri con tendenza alla diminuzione.

Fonte: MeteoGiuliacci