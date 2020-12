Meteo Roma 12 dicembre: ancora nuvole e pioggia, da domenica torna il sole

Meteo Roma 12 dicembre: quella di sabato sarà l'ultima giornata caratterizzata da nuvoloni grigi e pioggia, con il definitivo arrivo della tramontana che abbasserà sì le temperature, ma pulirà il cielo dalle nubi.

Nel dettaglio sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana ma con schiarite in serata. La minima sarà di 6 gradi, la massima non supererà i 13. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Il sole sorge alle 7:28 e tramonta alle 16:39.

Previsioni per domenica 13 dicembre: tornano la tramontana vera ed il sole splendente per l'intera giornata. La minima scende a 5 gradi, la massima resta a 13.

Tendenza per lunedì 14 dicembre: ancora sole splendente per l'intera giornata. Minima 6 gradi, massima 15.