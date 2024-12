Meteo Roma 12 dicembre: un brivido di freddo, poi torna la pioggia. Dopo il week end asciutto nuova ondata polare

Meteo Roma 12 dicembre: prosegue l'altalena del tempo instabile con una giornata di sole e qualche nuvola, preludio però del ritorno della pioggia nella giornata di venerdì.

Il fine settimana sarà asciutto con nebbia però nella mattinata di sabato, conseguenza di un rialzo termico. All'orizzonte però c'è una nuova ondata di gelo.

Il meteo del 12 dicembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 3°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 13°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1700 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 13 dicembre

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge abbondanti. Piú precisamente nelle prime ore qualche pioggia, al mattino piogge diffuse, le temperature minime si attesteranno intorno a 6°C; nel pomeriggio piogge diffuse, in serata qualche temporale, i valori di temperatura massimi saranno di circa 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2200 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci