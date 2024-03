Meteo Roma 12 marzo: da martedì torna fisso il sole, le massime a quota 17

Meteo Roma 12 marzo: dopo il lunedì di pioggia residua si riaffaccia il sole anche se con qualche nuvola. Tempo asciutto almeno sino a domenica prossima con le massime in rialzo che arriveranno a 18 gradi a metà settimana.

Il meteo del 12 marzo nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Più precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 5°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 18°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1700 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 06:24, il crepuscolo inizia alle ore: 05:58. Il sole tramonta alle ore: 18:14, il crepuscolo termina alle ore: 18:41.

Meteo Roma 13 marzo

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 6°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1600 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci