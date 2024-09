Meteo Roma 12 settembre: l'autunno è arrivato: temporali e crollo della minima a 16 gradi

Meteo Roma 12 settembre: mai l'autunno fu così' desiderato dopo un'estate di caldo record e alla fine è arrivato. Giovedì e venerdì alternanza di pioggia e schiarite ma il vero dato è la caduta della temperatura minima che proseguirà nei giorni successivi arrivando agli 11 gradi di domenica.

Il meteo del 12 settembre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche temporale, la minima della giornata sarà 18°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge diffuse, le temperature pomeridiane saranno di circa 25°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3300 metri con tendenza alla diminuzione.

Meteo Roma 13 settembre

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore piogge diffuse, al mattino qualche temporale, la temperatura di inizio giornata sarà di 13°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 22°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2500 metri con tendenza alla diminuzione.

Fonte: MeteoGiuliacci