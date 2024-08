Meteo Roma 13 agosto: settimana di fuoco con picco a Ferragosto, poi il caldo prepara una tregua

Meteo Roma 13 agosto: + 34 gradi poi + 35 sino al giorno di Ferragosto in cui sono previsti 37 gradi. Ma per l'anticiclone africano sembra iniziato il conto alla rovescia che dovrebbe culminare nel prossimo week end con un significativo abbassamento delle temperature. Sui rilievi intorno a Roma possibili temporali pomeridiani.

Il meteo del 13 agosto nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 25°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 35°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4500 metri stabile nell'arco della giornata.



Meteo Roma 14 agosto

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 25°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 35°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci