Meteo Roma 13 dicembre: picco di caldo anomalo ma poi torna il freddo vero

Meteo Roma 13 dicembre: si chiude una fase meteorologica e se ne apre un'altra destinata a durare sino a Natale, segnata da cielo sereno e minime rigide. La linea di demarcazione è il giorno 13.

Il meteo del 13 nel dettaglio

Giorno caratterizzato da cielo prevalentemente coperto. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino coperto, la temperatura di inizio giornata sarà di 12°C; nel pomeriggio coperto, così come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 16°. Lo zero termico sarà circa 2800 metri in calo dal pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:27, il crepuscolo inizia alle ore: 06:57. Il sole tramonta alle ore: 16:40, il crepuscolo termina alle ore: 17:10.

Meteo Roma 14 dicembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qulche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 6°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 14°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1700 metri stabile nell'arco della giornata.