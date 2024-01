Meteo Roma 13 gennaio: fine del grande freddo, l'inverno si prende una pausa

Meteo Roma 13 gennaio:ancora un giorno di gelate al mattino, poi l'inverno si prende una pausa col ritorno dell'instabilità il termometro che tornerà a valori superiori alla media stagionale. Il cambio è previsto per domenica, quando tornerà a soffiare lo scirocco al posto della tramontana.

Il 13 gennaio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a -1°C; nel pomeriggio cielo sereno, così come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 9°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:34, il crepuscolo inizia alle ore: 07:05. Il sole tramonta alle ore: 17:02, il crepuscolo termina alle ore: 17:31.

Meteo Roma 14 gennaio

Giornata all'insegna dell'instabilità, con pioggia alternata a schiarite. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, la minima della giornata sarà 4°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 11°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1900 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: MeteoGiuliacci