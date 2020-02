Meteo Roma 14 febbraio. Mattinata grigia con lieve pioggia che sparirà nel primo pomeriggio per far posto al sole. Temperature miti con minima a 11 e massima a 18.

Domani il sole sorge alle 7,07 e tramonta alle 17,40. Al mattino venti da sud, in serata si orienteranno da nord. Possibili raffiche a 30 km orari.

Previsioni per sabato 15. Lieve abbassamento delle minime per via del vento da nord. Cielo sereno.