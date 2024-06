Meteo Roma 14 giugno: week end quasi perfetto, poi la bomba di calore africano

Meteo Roma 14 giugno: venerdì a tutto sole e cielo limpido, poi sabato e domenica con qualche nuvola e il termometro che lentamente risale. Dalla prossima settimana si scalda l'anticiclone africano che porterà Roma a superare i 36 gradi.

Il meteo del 14 giugno nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 15°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 26°. Il sole sorge alle ore: 05:32, il crepuscolo inizia alle ore: 04:59. Il sole tramonta alle ore: 20:47, il crepuscolo termina alle ore: 21:20. Il Culmine è alle ore: 13:10.

Meteo Roma 15 giugno

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 16°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 27°.

Fonte: MeteoGiuliacci