Meteo Roma 14 novembre: la giornata delle super nuvole, minima 11, massima 20

Meteo Roma 14 novembre: giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente.

Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 11°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 20°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 06:56, il crepuscolo inizia alle ore: 06:28. Il sole tramonta alle ore: 16:52, il crepuscolo termina alle ore: 17:20. Il Culmine è alle ore: 11:54.

Meteo Roma 15 novembre

Nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 11°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3100 metri in flessione nell'arco della giornata.

Previsioni a cura di Meteo Giuliacci.