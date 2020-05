Meteo Roma 15 maggio: sereno o poco nuvoloso, la massima in discesa a 24

Meteo Roma 15 maggio: il sole si riprende la scena ma persistono le velature del cielo. Il cambio dei venti orientati da ovest sud ovest regola la massima sulle medie primaverili ma altri picchi sono in arrivo.

L'alba è alle 5,49, il tramonto alle 20,23. L'intensità dei raggi ultravioletti è al valore 9 “molto elevato” nelle ore centrali della giornata.

Previsioni per sabato 16 maggio. Cielo nuvoloso e grigio per tutta la giornata, come se su Roma ci fosse una cappa gigantesca di umidità, Minima 18, massima 31.