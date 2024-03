Meteo Roma 15 marzo: velato al mattino, sole nel pomeriggio. Ma sabato...

Meteo Roma 15 marzo: instabile ma non troppo come sempre accade in primavera e con il sole in eterna lotta per la conquista del cielo. Venerdì la palla di fuoco avrà la meglio ma sabato sarà una battaglia contro una perturbazione veloce che potrebbe portare lievi piogge ma anche temporali improvvisi soprattutto in prossimità delle montagne intorno a Roma.

Il meteo del 15 marzo nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Più precisamente nelle prime ore nebbia, al mattino coperto, la minima della giornata sarà 7°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 17°. Lo zero termico sarà circa 2100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 06:19, il crepuscolo inizia alle ore: 05:53. Il sole tramonta alle ore: 18:18, il crepuscolo termina alle ore: 18:44.

Meteo Roma 16 marzo

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci o temporali alternati a schiarite. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 9°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 16°. Lo zero termico sarà circa 2000 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci