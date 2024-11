Meteo Roma 15 novembre: brividi di freddo al mattino e tanto sole per tutto il week end. Massime a 15 gradi

Meteo Roma 15 novembre: chi si alza all'alba proverà i primi brividi freddo con le minime a 5 gradi in compenso ci attendono 3 giorni di sole pieno con il cielo limpido.

Il trend andrà avanti sino a domenica compresa poi da lunedì le prime avvisaglie del cambio repentino: rialzo termico e arrivo delle piogge abbondanti.

Il meteo del 15 novembre nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 5°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 15°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2200 metri in ascesa dal pomeriggio.

Meteo Roma 16 novembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 2°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3000 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci